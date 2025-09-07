Der Goldproduzent hat Ende Juli starke Halbjahreszahlen vorgelegt, danach hat sich der Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Am 21. Mai hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service die Aktie zum Kauf vorgeschlagen und bisher hat dieser Börsentipp bis zu 25 Prozent Gewinn gebracht. Unsere Empfehlung lautete damals wie folgt: "Angesichts der aktuellen Charttechnik bietet sich für Trader und Anleger ab 26,10 Euro eine Einstiegschance. Sollte ...

