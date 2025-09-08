AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Fribourg, 8. September 2025
AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Starkes Wachstum bei Umsatz und Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025
AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte per 30. Juni 2025 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 621.3 Millionen (1H2024: CHF 527.6 Mio.), was einem Anstieg von 17.7% gegenüber 2024 entspricht. Der konsolidierte Nettoumsatz belief sich auf CHF 546.0 Millionen (1H2024: CHF 463.1 Mio.), 17.9% mehr als im Vorjahr. Das organische Wachstum des Nettoumsatzes lag bei 2.9%. Diese Ergebnisse von AEVIS werden von den beiden Hauptgeschäftsbereichen getragen: MRH Switzerland im Bereich Hotellerie und Swiss Medical Network im Gesundheitswesen.
Das Immobiliengeschäft entwickelte sich in den verschiedenen Segmenten ebenfalls positiv, wobei der Verkauf von nicht-operativen Vermögenswerten erheblich zur Generierung eines Free Cashflows von über CHF 100 Millionen auf Gruppenebene beitrug (1H2024: CHF -32.6 Millionen), was eine deutliche Reduktion der Verschuldung ermöglichte.
Die Beteiligungsgesellschaft AEVIS, die ihren vollständigen Halbjahresbericht am 18. September 2025 veröffentlichen wird, erwartet für den Berichtszeitraum ein EBITDAR zwischen CHF 103 und 105 Millionen sowie ein EBITDA zwischen CHF 56 und 57 Millionen. Das konsolidierte Nettoergebnis dürfte positiv ausfallen.
