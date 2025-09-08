AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

AEVIS VICTORIA SA - Starkes Wachstum bei Umsatz und Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025



08.09.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Fribourg, 8. September 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Starkes Wachstum bei Umsatz und Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte per 30. Juni 2025 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 621.3 Millionen (1H2024: CHF 527.6 Mio.), was einem Anstieg von 17.7% gegenüber 2024 entspricht. Der konsolidierte Nettoumsatz belief sich auf CHF 546.0 Millionen (1H2024: CHF 463.1 Mio.), 17.9% mehr als im Vorjahr. Das organische Wachstum des Nettoumsatzes lag bei 2.9%. Diese Ergebnisse von AEVIS werden von den beiden Hauptgeschäftsbereichen getragen: MRH Switzerland im Bereich Hotellerie und Swiss Medical Network im Gesundheitswesen. Das Immobiliengeschäft entwickelte sich in den verschiedenen Segmenten ebenfalls positiv, wobei der Verkauf von nicht-operativen Vermögenswerten erheblich zur Generierung eines Free Cashflows von über CHF 100 Millionen auf Gruppenebene beitrug (1H2024: CHF -32.6 Millionen), was eine deutliche Reduktion der Verschuldung ermöglichte. Die Beteiligungsgesellschaft AEVIS, die ihren vollständigen Halbjahresbericht am 18. September 2025 veröffentlichen wird, erwartet für den Berichtszeitraum ein EBITDAR zwischen CHF 103 und 105 Millionen sowie ein EBITDA zwischen CHF 56 und 57 Millionen. Das konsolidierte Nettoergebnis dürfte positiv ausfallen. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung