MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re warnt die Politik anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo vor den zunehmenden Folgen extremer Unwetter. Es brauche Verbesserungen bei der Raumplanung, den Bauvorschriften und Risikomodellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es sei unerlässlich, dass Staat und Privatwirtschaft gemeinsam in die Prävention von Schäden und die Widerstandsfähigkeit gegen Wetterereignisse investieren.

Seit diesem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re, Munich Re und Hannover Rück wieder wie üblich mit Erstversicherern wie Allianz, Axa oder Generali und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.

Galt der Münchner Dax-Konzern Munich Re lange als weltgrößter Rückversicherer der Welt, wurde er laut Ratingagenturen zuletzt wegen eines neuen Bilanzierungsstandards von der Swiss Re aus Zürich überholt. Auf dem dritten Platz der Weltrangliste steht weiterhin die Hannover Rück./stw/stk