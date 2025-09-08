Dem Bildverarbeitungsspezialisten Basler ist ein eindrucksvoller Turnaround gelungen. Wir haben die Aktie fast am Tiefpunkt der Korrektur eingesammelt und nehmen jetzt Gewinne mit. Als wir die Aktie von Basler zu Jahresbeginn bei einem Kurs von 6,22 Euro zum Kauf empfohlen hatten, war eine fundamentale Trendwende nicht in Sicht. Zweieinhalb Monate vorher hatte der Bildverarbeitungsspezialist gerade eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Unser Einstieg erfolgte damals aufgrund der historisch günstigen Bewertung - insbesondere beim Kurs-Buchwert-Verhältnis -, mehrerer Insiderkäufe sowie der Ausbildung eines charttechnischen Doppeltiefs. Dass die Aktie überhaupt auf unserer engeren Watchlist stand, lag daran, dass das Unternehmen gezielt mit Kostensenkungsmaßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 PLATOW Börse