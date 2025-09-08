Nach der Rally bis August blickten Anleger sehr penibel auf die Halbjahreszahlen 2025 von Vorwerk. Während der Umsatzanstieg um über 56 % auf 303 Mio. Euro und der Sprung beim Nettoergebnis um knapp 200 % auf 28,3 Mio. Euro zu gefallen wussten, enttäuschten die Auftragseingänge. Die Aktie ist dennoch interessant. Durch erforderliche Investitionen in die Energieinfrastruktur, die mit dem von der Regierung beschlossenen Sondervermögen nochmals Schwung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de