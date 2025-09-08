DJ Nordex erhält Auftrag über knapp 71 MW aus Portugal
DOW JONES--Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten. Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News