Der jüngste Kursrückgang sorgt vor den Q4-Zahlen für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Das fundamentale Momentum bleibt stark, gestützt durch robuste Auftragseingänge und einen hohen Auftragsbestand, was das Vertrauen in die Wachstumsperspektive des Unternehmens für die kommenden Jahre stärkt. Von den Q4-Zahlen wird erwartet, dass sie eine anhaltende Margenausweitung bestätigen, während der Markt möglicherweise positiv überrascht wird durch den Ausblick für das nächste Geschäftsjahr oder potenzielle mittelfristige Ziele. Starke Cashflows und die Möglichkeit von Ausschüttungen an Aktionäre erhöhen zusätzlich die Attraktivität der Aktie. Angesichts des weiterhin positiven Ausblicks könnte der jüngste Rücksetzer einen überzeugenden Einstiegspunkt darstellen. Wir bestätigen unser BUY mit einem Kursziel von 36,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
© 2026 mwb research