Die Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union haben 2024 einen historischen Höchststand erreicht. Mit einem Anstieg um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr investieren die EU-Mitgliedstaaten massiv in ihre militärischen Fähigkeiten. Rheinmetall könnte als Hauptprofiteur dieser Entwicklung hervorgehen. So prognostiziert das technische Analysemodell von index-radar die weitere Kursentwicklung der Aktie. Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) hat in ihrem aktuellen Bericht für 2024-2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Index Radar