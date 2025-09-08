Mit einer feierlichen Einweihung nahm die Swisspower Renewables Gruppe ihren ersten Solarpark in Deutschland in Betrieb. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage im thüringischen Veilsdorf soll künftig rund 2,4 Gigawattstunden (GWh) erneuerbaren Strom jährlich produzieren. CEO Lars Hieke, Landrat Sven Gregor und Bürgermeister Stefan Ullrich und Gäste eröffneten gemeinsam mit Gästen den Solarpark Veilsdorf. Hieke sagte: "In Veilsdorf realisieren wir unser erstes Solarprojekt in Deutschland. Dies ist ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver