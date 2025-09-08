Die Aktien der deutschen Rüstungswerte Rheinmetall, Hensoldt & Co starten mit positiven Vorzeichen in die Woche. Eine positive Einschätzung zur Branche kommt vom Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Er prognostiziert einen dauerhaften Aufschwung der deutschen Rüstungsindustrie.Der aktuelle Boom werde langfristig anhalten. Möglich sei dies durch die Ausnahme bei der Schuldenbremse, die Investitionen in Verteidigung auch künftig sichere. Einer Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär