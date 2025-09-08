In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Florian Roebbeling über Themenschwerpunkte rund um ...
Aktuelle Nachrichten
13:31
Trader-Interview mit Tipp Checker Flo: HanETF, Gold, Rheinmetall, Deutz & BASF im Fokus
In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Florian Roebbeling über Themenschwerpunkte rund um ..
09:30
BASF-Aktie vor HISTORISCHEM MOMENT: Das gab es seit 20 Jahren nicht mehr!
08:13
BASF Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten!
07:23
BASF macht Supply Chain mit Graphdatenbank transparent
So
BASF-Aktie: Verkaufen? Der Abstieg geht weiter! Index-Rausschmiss trifft den Chemiekonzern hart!
© Foto: von andreas N auf PixabayWas bei BASF gerade passiert, hätte sich vor ein paar Jahren noch niemand vorstellen können. Das Ludwigshafener Unternehmen muss den angesehenen STOXX-50 Index verlassen....
10:13
Deutz Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten!
09:30
Deutz-Aktie vor HISTORISCHEM MOMENT: Das gab es seit 20 Jahren nicht mehr!
Sa
Unglaubliche Prognose für Montag setzt Deutz Aktionäre unter Druck. Jetzt Sondermeldung lesen und Montag reagieren!
Sa
Schock-News für Deutz Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren!
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
13:31
Trader-Interview mit Tipp Checker Flo: HanETF, Gold, Rheinmetall, Deutz & BASF im Fokus
In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Andreas Bernstein mit Florian Roebbeling über Themenschwerpunkte rund um ..
12:15
Rheinmetall: Mehr als 1.000 Prozent
Am 18. November wird Rheinmetall einen Kapitalmarkttag abhalten. Dort dürfte es für Investoren eine Reihe von neuen Informationen geben. Die Analysten von Jefferies glauben, dass dann auch die längerfristigen...
12:13
Rheinmetall Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie MONTAG reagieren!
11:46
Rheinmetall-Aktie: Das neue Kursziel ist da!
Die Rheinmetall-Aktie präsentiert sich zum Start in die neue Woche freundlich und steigt bis an die Kursmarke von 1790 Euro. In den vergangenen sechs Monaten konnten sich Rheinmetall-Aktionäre über...
11:38
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte gefragt - aber weiter in jüngsten Handelsspannen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungsaktien haben am Montag einmal mehr zu den Gewinnern in einem freundlichen Marktumfeld gezählt. Allerdings blieben die Kurse überwiegend in den Handelsspannen...
