München (ots) -Neue Spieler. Neue Allianzen. Neuer Ärger. Die Reality-Sternchen Lorik Bunjaku und Nadja Großmann wirbeln ab sofort das Machtgefüge bei "The Power" durcheinander. Vanessa Nwattu resümiert die Reaktionen der Spieler auf ihre neuen Kontrahenten: "Auf gut Deutsch gesagt: Niemand hat da Bock drauf." Matthias Mangiapane spottet: "Wer sind diese Menschen überhaupt?" Neuankömmling Lorik Bunjaku ("Die Bachelorette", "Bachelor in Paradise") gibt sich dagegen siegessicher: "Ich denke schon, dass ich gut lügen kann. Zum Beispiel habe ich damals meine Freundin angelogen und war heimlich feiern - das ist nie rausgekommen, bis ich es selber im Fernsehen erzählt habe." Besonders explosiv: das Aufeinandertreffen zwischen Serkan Yavuz und Neuankömmling Nadja Großmann ("Are You The One?"): Nach Serkans Trennung von Ex-Frau Samira hatte sich Nadja öffentlich gegen ihn gestellt - und die alte Fehde eskaliert nun vor laufender Kamera. Er verweigert ihr bei der Ankunft den Handschlag und urteilt: "Ich wusste nicht, dass Schmutz durch die Tür kommen kann. Aber anscheinend kann Schmutz auch laufen. Da haben wir mit Nadja ein gutes Beispiel."Showdown um Kader Loth: Wer muss die Villa als nächstes verlassen?Kader Loth ist Power Player und steht vor einer großen Entscheidung: Wen wählt sie als Zielperson? Ihre Wahl könnte sie selbst das Spiel kosten - denn enttarnt der Nominierte Kaders geheime Rolle, ist ihre Reise bei "The Power" sofort beendet. Bleibt sie jedoch unerkannt, muss stattdessen die Zielperson die Villa verlassen. Serkan hatte Kader in der letzten Woche bereits im Visier, trotzdem steht er ganz oben auf ihrer Abschussliste. Wie entscheidet sich Kader - und für wen platzt der Traum von 40.000 Euro noch in dieser Woche?"The Power" bricht Rekorde!Volle Power für "The Power" auf Joyn! Die neue Reality-Show stellt Rekorde auf dem ProSiebenSat.1-Superstreamer auf und feiert den erfolgreichsten Start eines Joyn Reality-Originals aller Zeiten. Damit schiebt sich "The Power" auf Anhieb auf Platz 1 der Joyn-Charts - das gilt sowohl für die Watchtime als auch für die Video Views.Verrat, Intrige und Täuschung - so funktioniert "The Power":Jede Woche übernimmt ein Spieler die Macht - er belohnt, er bestraft, er nominiert. Doch die Identität des Power Players bleibt geheim. Am Ende der Woche muss der Power Player eine Zielperson bestimmen, die die Villa verlassen soll. Aber Vorsicht: Enttarnt der Nominierte den wahren Power Player, dreht sich das Spiel - und der Power Player selbst fliegt raus."The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn."The Power" - Doppelfolgen, immer montags bis freitags, exklusiv und kostenlos auf Joyn