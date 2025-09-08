Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) hat mit der chinesischen Shangyan Power Technology Jiangsu Co., Ltd. ein Joint Venture gegründet. Shangyan Power gehört zu den führenden asiatischen Motorenherstellern und bringt breite Fertigungskapazitäten sowie Marktzugang im ASEAN-Raum ein. Garantierter Umsatz- und Ergebnisbeitrag ab 2026 Das Joint Venture sichert Steyr Motors einen vertraglich garantierten Mindestbeitrag von 65 Mio. Euro Umsatz und 13 Mio. Euro EBIT über einen Zeitraum von fünf Jahren ab 2026. Besonders attraktiv: Für den Ausbau der Kapazitäten sind keine zusätzlichen Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
