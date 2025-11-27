Wasserstoff wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Doch Unternehmen wie Nel und thyssenkrupp nucera erwirtschaften trotz hoher Umsätze keine nachhaltigen Gewinne. Dagegen überzeugt die Brückentechnologie von dynaCERT immer mehr Unternehmen. Ohne großen Aufwand lässt sich das Nachrüstkit für Dieselmotoren installieren und damit Kraftstoff sparen sowie Emissionen senken. Gelingt der Roll-out, sollte ein skalierbares Geschäftsmodell die Aktie antreiben. Abgestürzt ist thyssenkrupp nucera. Warum notiert die Aktie auf Allzeittief? Bei Steyr läuft der Rebound. Analysten sehen bei der Aktie des Anbieters von Spezialmotoren noch mehr Potenzial

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.