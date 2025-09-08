Die Nachricht vom Tod des Stardesigners Giorgio Armanis ging wie ein Ruck durch die Branche. Die Modewelt verliert eine Ikone, während die Luxusindustrie ohnehin in schwierigen Zeiten steckt: Umso wichtiger werden die kommenden Wochen: Ab 10. September startet die Saison der große Modenschauen mit Events in New York, London, Mailand und Paris. Im Rampenlicht dabei: LVMH.LVMH steht mit seinen wichtigsten Marken wie Louis Vuitton, Dior und Céline besonders im Fokus der kommenden Modeshows und hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
