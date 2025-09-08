Wien (www.anleihencheck.de) - Die vorläufige Schätzung für die Inflation im Euroraum im August zeigt die Inflationsrate bei 2,1% p.a., was ein kleiner Anstieg gegenüber Juli darstellt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Kerninflation sei bei 2,3% p.a. zu liegen. Diese Werte deuteten auf anhaltende Preisstabilität hin, ohne dass wesentliche Veränderungen in der zugrunde liegenden Inflationsstruktur zu beobachten seien. Im Moment sähen die Analysten keine zwingenden Faktoren, die die Gesamt- oder Kerninflation in einen wesentlich anderen Bereich treiben würden. Trotzdem könnte die Inflationsrate im September aufschlussreich sein. Im September gebe es normalerweise in vielen Bereichen Preisanpassungen, die oft den Ton für die Inflationsentwicklung im letzten Quartal des Jahres angeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
