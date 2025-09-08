Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche entscheide die Europäische Zentralbank (EZB) über das weitere geldpolitische Vorgehen, so die Analysten der Helaba.Mit einer Änderung der Geldpolitik sei nicht zu rechnen und darüber scheine es im EZB-Rat Einigkeit zu geben. Die meisten Vertreter der Zentralbank hätten in der letzten Zeit darauf hingewiesen, dass die Geldpolitik gut positioniert und eine abwartende Haltung die beste Strategie sei. Das Inflationsziel sei weitgehend erreicht, während das konjunkturelle Umfeld unsicher sei. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende Industrieproduktion in Deutschland hingewiesen, die trotz der enttäuschenden Auftragslage im Plus zu erwarten sei. Hier würden die gestiegenen Industrieumsätze eine positive Indikation liefern. Thema bei der EZB-Ratssitzung dürften auch die Regierungskrise in Frankreich sein und die erhöhten Risikoaufschläge als Folge fiskalischer Sorgen. ...

