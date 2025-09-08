Cupra hat auf der IAA die getarnte Serienversion des Cupra Raval vorgestellt. Das neue urbane Elektroauto der Marke soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen - und wird 2026 in Barcelona seine Weltpremiere feiern. Damit wird der Raval das erste Modell der kommenden Elektro-Kleinwagenfamilie des VW-Konzerns, das in Serie geht. Die Produktion des Cupra Raval beginnt in den kommenden Monaten, gefolgt vom VW ID. Polo. Beide Modelle werden in Martorell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
