AIRBUS hat angekündigt, bis zu 4,14 Mio. eigene Aktien zurückzukaufen, die für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und aktienbasierte Vergütungspläne genutzt werden sollen. Das Rückkaufprogramm soll bis zum 16. Januar 2026 auf dem offenen Markt durchgeführt werden. Mit der ersten Tranche über bis zu 2,07 Mio. Aktien ist eine Investmentfirma beauftragt worden. Der Rückkauf beginnt heute und soll bis spätestens 31. Oktober 2025 abgeschlossen werden. Der Aktie gibt das natürlich Auftrieb - alles auf grün!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe