Während die Aktien von Porsche und Mercedes-Benz kürzlich wegen ihrer schlechten Performance aus dem DAX bzw. dem EuroStoxx 50 geflogen sind, arbeitet die Volkswagen-Aktie still und heimlich an ihrem Comeback. Zum Wochenauftakt klettert sie abermals über die psychologisch wichtige Marke von 100 €. Ist VW plötzlich wieder auf der Überholspur unterwegs? Modelloffensive bei E-Autos Die Voraussetzungen für ein Comeback der Volkswagen-Aktie an der Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de