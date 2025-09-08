FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1220 (1157) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4345 (4290) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' - PRICE TARGET 440 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 235 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3290 (3200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3290 (3200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 620 (585) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENISHAW TARGET TO 3340 (3000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4147 (3763) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'SELL'
