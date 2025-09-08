© Foto: Bart van Overbeeke FotografieASML plant eine milliardenschwere Beteiligung an Mistral, um Europas Stellung im globalen KI- und Chip-Wettlauf entscheidend zu stärken.Europas führender Halbleiterzulieferer ASML bereitet sich laut einem Reuters-Bericht auf einen milliardenschweren Einstieg beim französischen KI-Unternehmen Mistral AI vor. Mit einem geplanten Investment von 1,3 Milliarden Euro will der niederländische Konzern größter Investor in der aktuellen Finanzierungsrunde des Pariser Start-ups werden. Milliardenrunde macht Mistral zum wertvollsten KI-Unternehmen Europas Die geplante Series-C-Finanzierungsrunde beläuft sich auf insgesamt 1,7 Milliarden Euro und bewertet Mistral mit 10 Milliarden Euro vor Geldzufluss. …Den vollständigen Artikel lesen ...
