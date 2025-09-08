Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG
Ergebnisprognosen für GJ 2025 angepasst; Steigende Abrufzahlen ab 2026 erwartet; Rating KAUFEN bestätigt
Der Wegfall des Ergebnisbeitrags des mehrheitlich veräußerten Ultraschall-Segments ließ das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 auf 4,23 Mio. € (VJ: 7,91 Mio. €) sinken. Bereinigt um den Entkonsolidierungseffekt fällt der Rückgang des EBITDA von 5,19 Mio. € (1. HJ 24) auf 4,23 Mio. € (1. HJ 25) moderater aus. Neben dem rückläufigen Umsatz wurde das Ergebnis zudem durch Anlaufkosten für den neuen Standort in den USA in Höhe von rund 0,7 Mio. € belastet. Unterm Strich weist die Gesellschaft ein Periodenergebnis in Höhe von -1,38 Mio. € (VJ: 1,98 Mio. €) aus. Der unbereinigte Vorjahreswert enthielt einen positiven Steuereffekt in Höhe von 1,99 Mio. €. Das Periodenergebnis der fortgeführten Bereiche belief sich im Vorjahr auf 0,82 Mio. €.
Das Management der Gesellschaft hat die Umsatz-Guidance für 2025 in Höhe von 150 Mio. € bestätigt, was angesichts der bisherigen Umsatzentwicklung nachvollziehbar ist. Auch wir bestätigen unsere Prognose von 150,20 Mio. € und erwarten insbesondere aus der Lkw-Sparte noch keine positiven Impulse. Der Ramp-up des Traton-Auftrags sowie steigende Umsätze aus dem Off-Road-Bereich sollten eine mögliche Schwäche der Umsätze mit dem Hauptkunden Daimler ausgleichen können. Ab dem Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand der MS Industrie AG mit einer Erhöhung der Lkw-Zulassungszahlen. Wir prognostizieren unverändert ein Umsatzwachstum von 7,0 %.
Den unveränderten Umsatzprognosen steht jedoch eine Anpassung unserer Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 gegenüber. Damit tragen wir einerseits den über unseren Erwartungen liegenden Finanzaufwendungen Rechnung. Zwar hat die Gesellschaft mit dem Mittelzufluss aus der Teilveräußerung des Ultraschall-Segments Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt, dabei handelt es sich jedoch maßgeblich um zinsgünstige KfW-Darlehen. Auf der anderen Seite kalkulieren wir für das zweite Halbjahr mit weiteren Anlaufkosten für den US-Standort in Höhe von rund 0,3 Mio. €, sodass wir unterm Strich mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,26 Mio. € rechnen (bisherige Schätzung: 1,94 Mio. €). Für die kommenden Geschäftsjahre behalten wir unsere Ergebnisprognosen unverändert bei.
Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund der Anpassung der Ergebnisprognosen für 2025 ein neues Kursziel in Höhe von 2,80 € (bisher: 2,90 €) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20250908_MS_Update
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.09.2025 (10:55 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.09.2025 (12:00 Uhr)
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2194302 08.09.2025 CET/CEST