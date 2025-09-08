Frankfurt/London - Der Goldpreis hat seine Rekordjagd wegen der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und einer allgemeinen Flucht in sichere Anlagen fortgesetzt. Am Montag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 3.617,17 US-Dollar und damit so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung einen Rekordwert bei 3.082,81 Euro. Seit Beginn des Monats befindet sich der Goldpreis im Höhenflug. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab