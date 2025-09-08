Die Aktie des Maschinenbauers Gea Group steigt in den DAX auf. Das ist ein Ritterschlag für jeden Titel und kann sich sehr positiv auswirken. Am Montag verbessert sie aktuell um +1,6% und steht bei 64,30 €. Was ist hier zu erwarten? Wichtige Kriterien Wer in den DAX (Deutscher Aktien-Index) aufgenommen wird, muss gewisse Kriterien erfüllen. Ob die Aktie zu den 40 größten Unternehmen gehört, wird halbjährlich überprüft. Dabei gibt es wichtige Kriterien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de