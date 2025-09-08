05.09.2025 -
Eine Woche der Rekorde liegt hinter uns. Erstmals verlor die deutsche Nationalmannschaft im Rahu0002men einer WM-Qualifikation ein Auswärtsspiel. Der Goldpreis stieg in der Spitze bis auf 3.592 USD/oz und der S&P 500 markierte ebenso ein neues Hoch. Auch wenn es in den Fingern juckt, über die technischen Unu0002zulänglichkeiten der deutschen Profikiu0002cker oder die techu0002nologischen Unu0002glaublichkeiten amerikanischer Unternehmen zu sprechen, gilt mein Augenmerk heute den internau0002tionalen Rentenmärkten. Denn auch dort wurden in dieser Woche neue Rekordstände markiert.
