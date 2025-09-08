Anzeige
WKN: A12UP2 | ISIN: DE000A12UP29 | Ticker-Symbol: LQAG
Tradegate
08.09.25 | 11:22
4,760 Euro
+2,59 % +0,120
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
LAIQON AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LAIQON AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,6204,70014:05
4,6304,75014:04
Asset Standard
08.09.2025 12:30 Uhr
306 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Christian Schmidt (SPSW Capital für LAIQON): LAIQON Research Spotlight

25.08.2025 -

Nach Jahren wirtschaftlicher Stagnation wächst die Sorge um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands als führender Industriestandort. Die Schließung bedeutender Produktionsstätten sowie umfangreiu0002che Stellenstreichungen bei Großunternehmen, insbesondere in der Automobil- und Fertigungsindustrie, sind Ausu0002druck tiefgreifender struktureller Defizite. Allein in diesem Jahr wurden bereits über 100.000 Stellenstreichungen angekündigt. Kurzfristige Belastungen wie die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs sowie höu0002here Lohn- und Sozialabgaben treffen auf eine Reihe langfristiger Herausforderungen: eine komplexe und teils lähu0002mende Regulierungslandschaft, schleppende Fortschritte bei der Digitalisierung, ambitionierte Dekarbonisierungsu0002ziele und ein demografischer Wandel, der den Fachkräftemangel weiter verschärft.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2025 Asset Standard
