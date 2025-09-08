Christian Schmidt (SPSW Capital für LAIQON): LAIQON Research Spotlight

25.08.2025 -
Nach Jahren wirtschaftlicher Stagnation wächst die Sorge um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands als führender Industriestandort. Die Schließung bedeutender Produktionsstätten sowie umfangreiu0002che Stellenstreichungen bei Großunternehmen, insbesondere in der Automobil- und Fertigungsindustrie, sind Ausu0002druck tiefgreifender struktureller Defizite. Allein in diesem Jahr wurden bereits über 100.000 Stellenstreichungen angekündigt. Kurzfristige Belastungen wie die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs sowie höu0002here Lohn- und Sozialabgaben treffen auf eine Reihe langfristiger Herausforderungen: eine komplexe und teils lähu0002mende Regulierungslandschaft, schleppende Fortschritte bei der Digitalisierung, ambitionierte Dekarbonisierungsu0002ziele und ein demografischer Wandel, der den Fachkräftemangel weiter verschärft.