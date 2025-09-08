DJ Mercedes-Benz will weiter massiv in den USA investieren

DOW JONES--Trotz des unsicheren Umfelds angesichts der anhaltenden Debatte um Einfuhrzölle will Mercedes-Benz in den USA weiter kräftig investieren. "Wir sind sehr sicher, dass der amerikanische Markt für uns strategisch wichtig als Wachstumsmarkt bleibt", sagte CEO Ola Källenius im Vorfeld der Automesse IAA in München. "Das ist der Grund, warum wir massiv in den USA investieren und warum wir dort auch mittel- bis langfristig deutlich wachsen können."

Aktuell sei der DAX-Konzern in den USA gut aufgestellt. Mercedes betreibt das Werk in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama, der als ein Schlüsselstandort für die SUV-Produktion gilt.

"Wir werden weiter in unsere Werke in den USA investieren", ergänzte Källenius. Die dort gefertigten Modelle würden die Fahrzeuge sein, bei denen der Konzern in den USA das meiste Wachstumspotenzial sehe. "Und da, wo es sinnvoll ist, aus den USA zu exportieren, werden wir das tun."

September 08, 2025 06:39 ET (10:39 GMT)

