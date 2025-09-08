Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Zinssenkung ja, Rezession nein - Gewinndynamik vom Arbeitsmarkt entkoppelt

08.09.2025 -

Mit dem heutigen Arbeitsmarktbericht aus den USA ist endgültig klar, dass die Fed in zwei Wochen die Zinsen völlig zu Recht senken wird und im vierten Quartal weitere Schritte nach unten folgen. Mit im Durchschnitt der letzten drei Quartale neu geschaffenen Stellen von nur noch 30.000 bei fallender Tendenz ist der Arbeitsmarkt an einer kritischen Stelle angekommen. In der Vergangenheit ging eine solche Verlangsamung oftmals mit einer Rezession einher. Doch ist es aus unserer Sicht noch zu früh, die Rezessionsglocken zu läuten. Denn der große Unterschied zu früheren Zyklen ist, dass die Gewinndynamik im US-Unternehmenssektor nicht im Gleichschritt mit dem Arbeitsmarkt schwächelt. Wir bleiben bei unserer Interpretation, dass dies die starke angebotsseitige Position der US-Wirtschaft reflektiert, welche insbesondere durch hohe Produktivitätssteigerungen und Margenstärke gekennzeichnet ist. Die Grafik zeigt, wie sehr sich der US-Arbeitsmarkt und die Gewinnentwicklung derzeit gegenläufig bewegen - eine Entwicklung, die so in früheren Zyklen nie zu beobachten war. Somit ist die Interpretation der Daten von heute für uns klar: US-Aktien bleiben für Investoren "the place to be".

Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und in zwei Publikumsfonds, darunter dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

