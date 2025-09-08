DJ PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

7C Solarparken AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Bayreuth (pta000/08.09.2025/13:07 UTC+2) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten 7C Solarparken AG, An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 05.09.2025

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 5,006 81.367.767 Letzte Veröffentlichung 4,909

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, -- direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in % 4.073.635 0 5,006 0,00

Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere London Handelsplätze:

