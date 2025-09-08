Anzeige
WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
08.09.25 | 13:17
1,782 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
7C SOLARPARKEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,7801,78814:15
1,7841,78813:30
PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

DJ PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

7C Solarparken AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Bayreuth (pta000/08.09.2025/13:07 UTC+2) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten 7C Solarparken AG, An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 05.09.2025

4. Aktienanteil 

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte 
     Neu      5,006       81.367.767 
Letzte Veröffentlichung 4,909

5. Einzelheiten 

absolut   absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, --  direkt  indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d 
  direkt           71d Abs. 1 AktG)          in %         Abs. 1 AktG) in % 
4.073.635   0                         5,006  0,00

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757329620624 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 07:07 ET (11:07 GMT)

© 2025 Dow Jones News
