Rimac Technology stellt auf der IAA Mobility 2025 in München seine teils zusammen mit Partnern entwickelten Innovationen im Bereich von Batterie- und Antriebstechnologien vor. Dazu zählen weiterentwickelte Akkus und E-Achsen, neue Steuerdomänen - und eine Festkörperbatterie. Der kroatische Entwicklungsdienstleister der Rimac Group will sowohl in den Bereichen Akkus und Antriebe, als auch bei der Elektronik und Steuergeräte am Puls der Zeit sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
