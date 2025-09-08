© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-BildfunkUber will mit Momenta ab 2026 Robotaxis in München testen. Der Wettlauf um den Milliardenmarkt für autonomes Fahren spitzt sich damit weiter zu.Uber und das chinesische Technologieunternehmen Momenta wollen ab dem kommenden Jahr gemeinsam selbstfahrende Fahrzeuge in München testen. Beide Firmen bestätigten am Montag, dass es sich dabei um Fahrzeuge der Automatisierungsstufe vier handelt. Diese Autos können in definierten Bereichen ohne menschliches Eingreifen fahren, allerdings nur unter klaren Rahmenbedingungen. Für Uber ist es ein weiterer Schritt, die Präsenz im Geschäft mit Robotaxis weltweit auszubauen. Kooperation mit Momenta Momenta bringt nach eigenen Angaben bereits umfassende …Den vollständigen Artikel lesen ...
