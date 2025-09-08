NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die konjunktursensiblen Technologiewerte am Montag an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürte Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. Eventuell könnte die Fed sogar die Leitzinsen deutlich senken, um die Wirtschaft anzukurbeln.

"Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten dürfte es einer großen positiven Überraschung bei den Inflationsdaten in dieser Woche bedürfen, um eine Zinssenkung der Fed noch zu verhindern", sagte Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade. Allerdings riet der Experte auch zur Vorsicht. Da Zinssenkungen zunehmend in die Prognosen einflössen, dürfte der Markt kurzfristig weniger geneigt sein, weitere Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu ignorieren.

Der breit aufgestellte Tech-Index Nasdaq Composite hatte in diesem Umfeld ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor die Gewinne abschmolzen. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,38 Prozent auf 21.783 Punkte zu Buche. Der enger gefasste Nasdaq 100 stieg um 0,34 Prozent auf 23.734 Punkte.

Bei den Standardwerte-Indizes gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt um 0,17 Prozent auf 45.326 Punkte nach. Der sehr breit gestreute S&P 500 bewegte sich bei 6.484 Punkten kaum vom Fleck.

Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Echostar auf ein Rekordhoch und notierten zuletzt gut 17 Prozent im Plus. Elon Musks Raumfahrt- und Telekomunternehmen SpaceX kauft von dem Satellitenbetreiber ein milliardenschweres Paket von Mobilfunkfrequenzen. Bislang war SpaceX mit seinem Satellitennetzwerk Starlink im Satelliten-Mobilfunk auf die Kooperation mit der US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, angewiesen. Perspektivisch winkt SpaceX nun eine größere Unabhängigkeit. Entsprechend büßten die Papiere von T-Mobile US fast 3 Prozent ein.

Die Papiere des Online-Brokers Robinhood steigen demnächst in den S&P-500-Index auf. Zudem werden ab dem 22. September Applovin, eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Die Anteilsscheine von Robinhood schnellten um gut 13 Prozent in die Höhe, und die von Applovin zogen an der Spitze des Nasdaq 100 um mehr als 10 Prozent an. Für die Aktien von Emcor hingegen ging es leicht nach unten.

Für diese drei Neuaufsteiger fallen die Aktien des Hotel- und Casinobetreibers Caesars Entertainment, des Finanztechnologie-Unternehmens MarketAxess sowie des Energietechnologieunternehmens Enphase Energy aus dem Index heraus. Deren Papiere verloren bis zu 3,5 Prozent.

Die Anteilsscheine von Lyft gewannen sechs Prozent. Das Analysehaus Hedgeye Risk Management hatte "unterschätzte Wachstumstreiber" identifiziert, die es dem Uber-Wettbewerber ermöglichen sollten, die Erwartungen zu übertreffen./la/nas

