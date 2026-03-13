München (ots) -Bitterer kann ein EuroLeague-Abend für den FC Bayern nicht verlaufen: Über das gesamte Spiel liegt der deutsche Meister gegen Anadolu Efes in Führung, kassiert mit der Schlusssirene durch den Dreier von Istanbuls Cole Swider zum 80:81 die Niederlage. Die Ex-Münchner Nick Weiler-Babb und Trainer Pablo Laso jubeln über ihre gelungene Rückkehr. Bayerns Johannes Voigtmann ist konsterniert: "In der 2. Halbzeit ist es uns sowohl offensiv als auch defensiv ein bisschen entglitten. Dann kannst du auch eine 16-Punkte-Führung verspielen." Dass der FCB die Partie durch einen Defensiv-Fehler in allerletzter Sekunde verliert, will Voigtmann keinem seiner Mitspieler ankreiden: "Im Spiel sind das Entscheidungen, die du im Bruchteil einer Sekunde treffen musst. Gegen deinen Instinkt arbeiten ist nicht so einfach."Mit 3 Siegen Rückstand auf Platz 10 schwinden 7 Spieltage vor dem Ende der Punktrunde Bayerns Chancen auf die Play-Ins. Dafür wurde die Verlängerung von Leistungsträger Andreas Obst klar gezogen. Sportdirektor Dragan Tarlac wollte das künftige Salär nicht beziffern, erklärt aber den Begriff Schmerzgrenze neu: "Wir müssen einen hohen Preis dafür zahlen, was Andi für ein Spieler ist und dem deutschen Basketball und unserer Organisation bringt. Der Spieler ist einer der besten in der deutschen Nationalmannschaft. Er wird eines der Gesichter der Zukunft in diesem Klub sein. Er verdient das absolut." Obst selbst erklärt: "Was ich für eine Wertschätzung und ein Vertrauen hier bekomme, ist größer, als ich es woanders bekommen könnte."Welt- und Europameister Daniel Theis feiert mit Monaco einen dramatischen 81:80-Heimsieg gegen Olympiakos Piräus, bei dem Theis' Teamkollege Matthew Strazel die Entscheidung 4 Sekunden vor dem Ende sensationell herbeiführt. "Auch wenn wir verloren hätten: Wir haben das ganze Spiel gefightet. In den letzten Wurf haben wir unser ganzes Herzblut hineingesteckt" resümiert der mit 13 Punkten stark aufspielende Theis. Vor dem Hintergrund zahlreicher Verletzungen und der Entlassung von Trainer Vassilis Spanoulis bewertet er den Sieg als "sehr, sehr groß" im Kampf um die Playoffs.In der WM-Quali kann die deutsche Nationalmannschaft der Frauen an den Auftakterfolg gegen Südkorea anschließen. Mit 113:80 gegen die Philippinen fällt das Ergebnis deutlich aus, "ein paar Baustellen" sieht MagentaSport-Expertin Ireti Amojo dennoch: "An allen Ecken und Enden in der Defensive gibt es noch Luft nach oben." Bundestrainer Olaf Lange stimmt zu: "Das ganze Spiel war ich frustriert mit unserer Defense. 80 Punkte können wir nicht zulassen gegen so einen Gegner". Nach 2 Länderspielen unter seiner erneuten Leitung will Lange mit dem Team am Samstag (ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport) im prestigeträchtigen Duell gegen Gastgeber Frankreich "den nächsten Schritt machen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zur EuroLeague und zur WM-Quali-Partie der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Frauen gegen die Philippinen am Donnerstag - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague am Freitag, u.a. ab 19.45 Uhr mit dem stimmungsvollen Duell zwischen Roter Stern Belgrad und Tabellenführer Fenerbahce Istanbul. Für die DBB-Frauen geht's am Samstag ab 20.15 Uhr mit dem Kracher gegen Frankreich weiter - live bei MagentaSport.EuroLeague | 31. SpieltagFC Bayern München - Anadolu Efes Istanbul 80:81Die Münchner schenken eine 16-Punkte-Führung noch her und gehen mit der Schlusssirene durch den Istanbuler Matchwinner Cole Swider erstmals in Rückstand. Auf Platz 14 beträgt der Abstand auf die Play-Ins für den deutschen Meister nun 3 Siege. Anadolu landet mit 10 Siegen auf Rang 18.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=VFJ0RmE2YmpjNEtFeElrL2kwam1GWDZPYkNCUGVCTUhrMDc1SjRMcytuOD0=Rückkehr in den SAP Garden: Von 2020 bis 2025 spielte Nick Weiler-Babb für den FC Bayern. Mit Anadolu Efes gibt es nun das Wiedersehen und vor dem Spiel ein eingerahmtes Bild von FCB-Sportdirektor Dragan Tarlac. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Y3MxanByYzRxMlRqTDRINHhjejRnWnUxVjhYTXJydFF2MGh6ZTN3d2V2Zz0=Der Mann im Fokus: Andreas Obst hatte beim FC Bayern schon spektakulärere Abende, ist mit 13 Punkten dennoch zweitbester Münchner Werfer nach Xavier Rathan-Mayes.Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aERScTVnckdwM1dMNWVzVEdzbkt1K1NhN2pmdkZIU3NWdlg1elRCVWhHYz0=Hochspannung in den Schlusssekunden: Die Münchner können den hauchzarten Vorsprung von 2 Punkten nicht über die Zeit bringen, Cole Swider beschert den Gästen durch den Dreier mit der Schlusssirene die einzige Führung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MGpvcHExb0hJcnZhS1ZXRGxpZTVTbWdtUUc1ZmpleTd5d0FCdnRRN2VyOD0=Johannes Voigtmann, 8 Punkte, 3 Rebound und 3 Assists für den FC Bayern: "Wir haben defensiv in der 2. Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Offensiv haben wir gefühlt zu viele Turnover gehabt. Dann geht so ein Spiel weg."... ob man den Istanbuler Matchwinner Cole Swider in der Schlusssekunde statt des Topscorers Jordan Loyd hätte zustellen sollen: "Wenn du es dir im Video anguckst, stimmt das wahrscheinlich. Im Spiel sind das Entscheidungen, die du im Bruchteil einer Sekunde treffen musst. Gegen deinen Instinkt arbeiten ist nicht so einfach. Wir hatten eine gute Energie. Wir haben die ganze 1. Halbzeit auf einem guten Level und sehr körperlich gespielt. Das war okay. In der 2. Halbzeit ist es uns sowohl offensiv als auch defensiv ein bisschen entglitten. Dann kannst du auch eine 16-Punkte-Führung verspielen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZWJNUG9xWGJ4MHA1enVNdHdSaWtqRktKWFpOckh3MDRqS1NDQmNvc1RuVT0=Andreas Obst vor dem Spiel über seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2029: "Am Ende war es meine Entscheidung: Wo fühle ich mich am wohlsten und besten, wo kann ich mich in Zukunft am besten entwickeln und das meiste rausholen? Ich will weiter ein Teil der Bayern-Geschichte sein und das Ding hier nach vorne pushen."... ob ein Wechsel ins Ausland auch ein Thema war: "Es ist immer interessant und schön, damit zu liebäugeln. Aber es gibt manche Sachen, die größer als andere sind. Was ich für eine Wertschätzung und ein Vertrauen hier bekomme, ist größer, als ich es woanders bekommen könnte. Das möchte ich gerne zurückgeben."... ob er mit dem Verein auch über die Planung auf der Trainer-Position gesprochen hat: "Es gibt ein paar Absprachen, Ideen und Meinungsaustausche, aber das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Jetzt muss noch mehr und mehr alles kommen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das Ziel Play-Ins irgendwie hinbekommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NjZzUkRpVnZzREVaT2dDQUR1cUVvQ3FjVytKYi9jY0N1MTRNaGtkR0JJaz0=Bayerns Sportdirektor Dragan Tarlac über die Vertragsverlängerung von Andreas Obst: "Für uns hatte das die höchste Priorität. So gehen wir das ganze Projekt an. Ich möchte jedem in unserer Organisation für die harte Arbeit und den größten Erfolg gratulieren. Andi zu halten, war das Ziel Nummer 1. Wir haben alles Mögliche dafür getan. Ich bin sehr glücklich, weiterhin mit einer außergewöhnlichen Person und einem großartigen Spieler zusammenzuarbeiten."... wie hoch die Summe für die Verlängerung ausgefallen ist: "Das spielt eine untergeordnete Rolle. Wir müssen einen hohen Preis dafür zahlen, was Andi für ein Spieler ist und dem deutschen Basketball und unserer Organisation bringt. Der Spieler ist einer der besten in der deutschen Nationalmannschaft. Er wird eines der Gesichter der Zukunft in diesem Klub sein. Er verdient das absolut."... ob das Halten des zweitbesten Scorers der EuroLeague auch eine Ansage an andere europäische Topklubs ist: "Das ist ein starkes Statement für unsere Organisation, wo wir stehen und was unsere Ziele sind. Um diese Ziele zu erreichen, ist Andi ein wichtiger Teil des Teams. Für den Wachstum des deutschen Basketballs war das auch ein Move, um die Bundesliga größer zu machen. Die Reaktionen aller Kollegen waren absolut positiv. Natürlich gibt es auch Neid, aber im Sinne des deutschen Basketballs macht das jeden glücklich." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T0dkS0NpNnVzMWxWQS8wa3QyZ1dUelh5KzdXaG9oMm8wdXhRYUtSZDdzRT0=MagentaSport-Experte Per Günther über die Verlängerung von Andreas Obst: "Es ist schon eine große Sache. Nicht nur, weil es vielleicht einer der 5, 6 besten deutschenSpieler ist, sondern weil es eine neue Zeitrechnung ist, einen Spieler, der durch seine Leistung in ganz andere Gehaltsphären aufgerückt ist, halten zu können. Das haben wir so auf dem Niveau noch nicht gesehen. Die Ziele, die immer forsch gesteckt wurden - nicht nur mal um die Playoffs mitzuspielen, sondern regelmäßig in den Playoffs zu sein und sich noch näher an das Final Four ranzurobben - scheinen in der Zukunft realistisch zu sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RWRycVF4REgwM0VzVUJEZXgzMlpBUmpIK2ZVa3VBUkEyMWxDakltRHBGTT0=Nick Weiler-Babb, Anadolu Efes, vor der Partie über die Rückkehr zu seinem Ex-Klub: "Ich habe viele Erinnerungen. Es waren 5 Jahre voller guter Zeiten und guter Leute. Wieder hierhinzukommen und die Menschen wiederzusehen, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Die Beziehungen halten definitiv ein Leben lang." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UERsM3NSMk1DMzJWRmV0ak9DcFhCOThOSW1qT3N1QkY4SDdrYzd4bG95TT0=AS Monaco - Olympiakos Piräus 81:80Die Gastgeber geben im ersten Spiel nach dem Abgang von Trainer Vassilis Spanoulis eine 6-Punkte-Halbzeitführung her, ehe Matthew Strazel den Monegassen durch einen Geniestreich in den Schlusssekunden doch noch den Heimsieg beschert. Daniel Theis wirft für Monaco 13 Punkte und steuert zudem 5 Rebounds und 3 Assists bei. In der Tabelle steht die AS mit 17 Siegen auf Platz 9, Olympiakos bleibt mit 20 Erfolgen Dritter.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OFZhQ2ZsSGg5YkdmdWR6dHc0K1Znc2RseFIwblBQT0hpeWZQNitycGRWND0=Herzschlagfinale: Monacos Matthew Strazel setzt sich sensationell durch und wirft 4 Sekunden vor dem Schluss das 81:80, das die Hausherren im anschließenden Gegenangriff nach einer Unterbrechung über die Zeit retten. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cUsvckc1dnJ6WFhKNTR3VmlHdTlONnNmYTlIa1ByWE5yQm1mNk5kQnpodz0=Daniel Theis in Form: Der deutsche Nationalspieler liefert gewohnt gute Dunks, tritt aber auch als Vorlagengeber und mit einem Dreier in Erscheinung. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aFNySXpxNlI1U05kTnowUVhxcnd2NUJlNStweFVFZmR2MlViNExncThMdz0=Daniel Theis, 13 Punkte für AS Monaco: "Es ist ein sehr, sehr großer Sieg, besonders unter den Umständen. Ungeachtet des Ergebnisses, auch wenn wir verloren hätten: Wir haben das ganze Spiel gefightet. In den letzten Wurf haben wir unser ganzes Herzblut hineingesteckt. Es ist eine harte Situation für uns. Viele Spieler fallen aus, der Coach ist weg. Wir können nur das kontrollieren, was wir auf dem Platz tun. Wir müssen 100 Prozent geben. Ob wir gewinnen oder verlieren, ist egal, wenn wir rausgehen und unser Bestes geben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFdiN1U1MTRUVHVudlp3dDhoNFJwemltemdBYWRxeVVkYnphTFNWQlppcz0=Virtus Bologna - Partizan Belgrad 82:88Ein starkes Viertel zu Beginn und ein starkes Viertel zum Schluss reichen Partizan zum knappen Auswärtssieg. Der Deutsche Isaac Bonga überzeugt bei den Gästen mit 16 Punkten und 11 Rebounds ebenso wie der Deutsch-Amerikaner Dylan Osetkowski mit 13 Punkten und 4 Rebounds. Karim Jallow bleibt bei Virtus mit nur 2 Punkten unauffällig. Bologna landet mit 13 Siegen auf Rang 15, Belgrad mit 10 Siegen auf dem 17. Platz.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=L2RnU3dtSmNUL0dCZVZQNXZSOEZBeHpzRWl1YnBpOFJ4TldOSVRSRXVIMD0=Von wichtigen Blocks über schöne Assists bis zu einen sehenswerten Dreier: Isaac Bonga drückt dem Spiel seinen Stempel auf. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b3hQNzhYRlNiQmVkRUVEMXFmWUtaSmREUElEWnhOb2ozUlRnT0pxenN0az0=Karim Jallow wirft im 2. Viertel seine einzigen beiden Punkte für Bologna. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S29BRUVpcDNXcE56akdseUM4aVRTUGd4Ui9qUHltY2tZb0V0NlE5MWp0az0=Clevere Steals und schöne Dreier: Der Deutsch-Amerikaner Dylan Osetkowski macht bei Partizan auf sich aufmerksam. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cG0xLzg5cU1yQ3RpNzROU3dHcXZ1WjFWL2dLdGJzSzhKaHFhYTRqRnRabz0=Isaac Bonga, 16 Punkte und 11 Rebounds für Partizan: "Es war ein physisches, umkämpftes Spiel. Wir haben sichergestellt, dass sie kaum Energie bei den Rebounds bekommen. In der 2. Hälfte haben wir einfach einen besseren Job gemacht. Wir haben uns angepasst, viel ruhiger gespielt und uns so den Sieg gesichert. Die Jungs geben mir jedes Mal Selbstvertrauen und vertrauen mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die persönliche Leistung ist immer eine gute Sache, aber ein Sieg ist ein Sieg und das Team steht immer an erster Stelle." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHF2K0lYZmhwTzdBU09RR2pCTWFiRzlFb1RZbkVtQ213b0k3UEZqT0ZuUT0=Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying TournamentPhilippinen - Deutschland 80:113Die Philippinen, die noch nie bei einer WM vertreten waren, erweisen sich für Deutschland zunächst als ernstzunehmender Gegner und halten mit 25 Punkten im 1. Viertel gut mit. Nach der Halbzeit stabilisiert sich die deutsche Defensive und in der Offensive hagelt es Körbe: Bereits 8 Minuten vor der Schlusssirene knacken die Deutschen die 100-Punkte-Marke zum ungefährdeten 2. Sieg im 2. Spiel des WM-Quali-Fensters in Villeurbanne/Lyon.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RUc4d1JUSzQ5emJhQytVR3RBWU1GK2krWEs2SFlHcHJyQ05iSmZJcDRIWT0=Bundestrainer Olaf Lange analysiert das deutsche Defensiv-Verhalten: "Das ganze Spiel war ich frustriert mit unserer Defense. 80 Punkte können wir nicht zulassen gegen so einen Gegner. Unsere Verteidigung war insgesamt nicht gut, das Eins gegen Eins war nicht gut, die Hilfen waren eher zu spät oder zu früh. Aber offensiv haben wir sie relativ gut bespielt. Unsere absolute Stärke ist das Rebounding. Das ist kontrollierbar. Da bin ich dabei, es wirklich in den Kopf zu kriegen, dass wir rebounden, rebounden, rebounden. Wenn man mit 30 Punkten führt, fängt man an, nicht mehr mit Konstanz zu rebounden. Die Ballbewegung ist aber super. Sie spielen gut zusammen. Offensiv war es insgesamt sehr, sehr positiv."... über das anstehende Spiel gegen Frankreich: "Wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Jetzt haben wir 2 Länderspiele mit dem neuen System unter Dach und Fach. Ein Team wie Frankreich hat alle da, die Basketball spielen können. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Momentan ist es sehr früh, über Gewinn und Niederlage zu sprechen. Für uns geht es darum: Wie können wir jetzt auf beiden Seiten, offensiv und defensiv, unser Spiel spielen - gegen einen WM-Kandidaten, der sicherlich Top-3 ist. Langfristig wollen wir sie auf jeden Fall schlagen, kurzfristig geht es mir mehr um den Prozess." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MEw4MTV1VlpzSTZrS2hPSk9sTkdYYjdZMkxHamtvK1I4TlNRVk5aM2hRQT0=Alexis Peterson, 10 Punkte und 6 Assists für Deutschland: "Es ist immer hart, back-to-back an zwei Tagen zu spielen. Jeder in diesem Turnier ist gut. Wir haben gut zusammengespielt und versucht, uns auf die Defensive zu konzentrieren. Insgesamt haben wir einen guten Job gemacht. Ich liebe das System, es ist erfrischend. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr können wir an den Baustellen arbeiten."... über die Partie gegen Frankreich: "Für uns geht es nur um den Prozess. Wir erwarten keine Perfektion. Wir fokussieren uns auf uns selbst. Das Spiel wird bestimmt ausverkauft sein, es wird eine super Energie geben!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QTFNazRXdlVvdEljR1lFSTljYmpneFJ3emNnUm9NNDJDcWJxK1N0MlgxZz0=Frieda Bühner, 19 Punkte und 1 Assist für Deutschland: "Südkorea und die Philippinen sind beides so Teams: An dieses Basketball sind wir normalerweise nicht gewöhnt, wir spielen nicht jeden Tag gegen asiatische Teams. Das ist natürlich schon ein Unterschied."... mit welchen Erwartungen sie dem Duell mit Frankreich entgegenblickt: "Frankreich aus der Halle zu schießen, wäre sowieso ein bisschen schwierig. Es ist ein extremes Top-Team, sehr physisch, alle Spieler spielen auf höchstem Niveau. Wir müssen uns aber auch nicht verstecken oder Angst haben, sondern mit Stolz und Selbstbewusstsein reingehen, weil wir auch Waffen haben. Wenn wir unsere Sachen umsetzen, ist da auch ein Sieg drin." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VXN2K0R1WkRrenZTY0thU0R0OWJnaUREK0hzUHdZdE5MMnBibDU1VHhVQT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 31. SpieltagFreitag, 06.03.2026Ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce IstanbulAb 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona - Hapoel Tel AvivWM-Qualifikation FrauenSamstag, 14.03.2026ab 20.15 Uhr: Deutschland - FrankreichSonntag, 15.03.2026ab 15.15 Uhr: Kolumbien - DeutschlandDienstag, 17.03.2026ab 16.45 Uhr: Nigeria - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6234687