Am Dienstag ist es soweit: Gamestop veröffentlicht seine Zahlen für das zweite Quartal. Im Q1 konnte der Videospielhändler die Anleger mit seinen Ergebnissen nicht überzeugen. Kommt diesmal die große Überraschung? Der AKTIONÄR macht den Check und zeigt, was sich die Experten von den morgigen frischen Zahlen erwarten.Der Fokus der Anleger liegt auf der Umsatzentwicklung im Kerngeschäft. Hier verfehlte Gamestop im ersten Quartal aufgrund anhaltender Herausforderungen im physischen Spieleverkauf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
