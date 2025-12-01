Nach einem kurzen Sprung am Freitag rutscht die GameStop-Aktie wieder ins Minus. Auslöser der Rallye waren alte E-Mails, die Michael Burry veröffentlichte. Die GameStop-Aktie hat am Freitag zugelegt, nachdem Michael Burry am Thanksgiving-Morgen ungewöhnlich persönliche Einblicke in seine frühere GameStop-Position veröffentlichte. Der Hedgefonds-Manager teilte auf X alte Dokumente aus dem Jahr 2019, darunter ein Schreiben von Scion Asset Management an den damaligen Gamestop-Verwaltungsrat sowie eine E-Mail von Keith Gill "Roaring Kitty") und Korrespondenz mit Ryan Cohen, der später CEO des Unternehmens wurde. [twitter]1993908030430433460[/twitter] Burry hatte 2019 eine bullishe Position in …

