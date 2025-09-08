Wenn man an Italien denkt, kommen einem meist sonnenverwöhnte Küsten, exzellenter Wein und kulinarische Genüsse in den Sinn. Die Börse? Eher selten. Doch genau hier lohnt sich ein zweiter Blick. Denn Italien ist nicht nur ein Land der Genüsse, sondern auch der Banken: Sie machen stolze 30 % der nationalen Börsenkapitalisierung aus. Mit UniCredit und Intesa Sanpaolo gehören gleich zwei Institute zu den wertvollsten Banken im Euroraum. Und sie sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab