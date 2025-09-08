Meine Top 5 Auto-Aktien: Super Micro | Ferrari | RWE & Alibaba ist die chinesische Aktie der Stunde

Die Aktie von Alibaba verzeichnet einen weiteren Kurssprung. Die Chinesen beteiligen sich an einem Robotik-Start-up. Damit positioniert sich Alibaba im nächsten aussichtsreichen Markt. Bleibt die Aktie ein Kauf? Zum Start der IAA Mobility 2025 am Montag zeigt sich die internationale Ausrichtung der Leitmesse deutlicher denn je. Von den insgesamt 748 Ausstellern, die ihre neuesten Entwicklungen präsentieren, stammen 57 Prozent aus dem Ausland - ein neuer Rekordwert. Besonders auffällig ist die starke Präsenz chinesischer Hersteller, die die globale Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie unmittelbar erlebbar macht. Die deutschen Traditionsmarken sehen sich damit im eigenen Land …Den vollständigen Artikel lesen ...
