Vancouver, BC - 8. September 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) ("CanCambria" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass die ungarische Aufsichtsbehörde für regulatorische Angelegenheiten (SZTFH) den technischen Betriebsplan ("TOP" oder "MÜT" auf Ungarisch) für die Bohrung und Fertigstellung der geplanten Bohrlöcher CC-Ba-É-2 und CC-Ba-É-3 im Rahmen der Förderlizenz Ba-IX des Unternehmens genehmigt hat.

Diese aufsichtsrechtliche Genehmigung sichert alle erforderlichen Bewilligungen und Zulassungen für die Fortsetzung der Bohrungen und die Fertigstellung der ersten beiden Bestätigungsbohrlöcher. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Projekt in Richtung einer möglichen Kommerzialisierung voranzubringen.

Dr. Paul Clarke, President und CEO, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Genehmigung des technischen Betriebsplans für die ersten beiden Bestätigungsbohrlöcher ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer potenziellen Kommerzialisierung des Ba-IX-Feldes. Nachdem die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen nunmehr vorliegen, sind wir bereit, mit den Bohrungen und der Fertigstellung fortzufahren und wichtige Daten zu erheben, die als Grundlage für unseren Erschließungsplan dienen und das Wachstum unseres ungarischen Projekts unterstützen werden."

Die Bohrlöcher CC-Ba-É-2 und CC-Ba-É-3 sind darauf ausgelegt, mehrere Intervalle über mehr als 1.000 Meter innerhalb des gasführenden Reservoirs zu prüfen. Die erhobenen Daten sollen Erkenntnisse über das Produktionspotenzial und die Leistungsfähigkeit des Reservoirs liefern, die Ressourcenschätzungen verfeinern und die laufende Evaluierung der Ba-IX-Förderlizenz im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Erschließung unterstützen.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

mailto:paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

mailto:chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

mailto:ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.canCambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie "können", "würden", "könnten", "werden", "wahrscheinlich", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "schätzen" und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80944Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80944&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=%20CA13740E1079Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19889743-cancambria-energy-corp-genehmigung-technischen-betriebsplan-bestaetigungsbohrloecher