WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
08.09.25 | 16:58
87,52 Euro
-1,04 % -0,92
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
87,9287,9417:14
87,9287,9417:14
Dow Jones News
08.09.2025 15:39 Uhr
252 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 16

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 16

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 16

München (pta000/08.09.2025/15:05 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis einschließlich 7. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 351.456 Stamm- und 81.226 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
01.09.2025  1.769                90,1032                  AQUIS (AQEU) 
01.09.2025  11.524                90,1406                  CBOE Europe (CEUX) 
01.09.2025  2.343                90,2013                  Turquoise (TQEX) 
01.09.2025  11.480                90,2035                  Xetra 
02.09.2025  8.466                89,1930                  AQUIS (AQEU) 
02.09.2025  47.475                89,2183                  CBOE Europe (CEUX) 
02.09.2025  5.578                89,2570                  Turquoise (TQEX) 
02.09.2025  55.380                89,1508                  Xetra 
03.09.2025  5.568                88,7634                  AQUIS (AQEU) 
03.09.2025  38.669                88,8138                  CBOE Europe (CEUX) 
03.09.2025  8.242                88,7826                  Turquoise (TQEX) 
03.09.2025  38.890                88,7597                  Xetra 
04.09.2025  4.332                88,5980                  AQUIS (AQEU) 
04.09.2025  32.975                88,6688                  CBOE Europe (CEUX) 
04.09.2025  5.445                88,6075                  Turquoise (TQEX) 
04.09.2025  27.578                88,6514                  Xetra 
05.09.2025  1.957                88,8022                  AQUIS (AQEU) 
05.09.2025  18.041                88,6557                  CBOE Europe (CEUX) 
05.09.2025  6.521                88,7919                  Turquoise (TQEX) 
05.09.2025  19.223                88,7008                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
01.09.2025  3.518                82,3588                  CBOE Europe (CEUX) 
01.09.2025  879                 82,4580                  Turquoise (TQEX) 
01.09.2025  4.942                82,3384                  Xetra 
02.09.2025  6.213                81,7348                  CBOE Europe (CEUX) 
02.09.2025  1.326                81,9630                  Turquoise (TQEX) 
02.09.2025  15.070                81,8601                  Xetra 
03.09.2025  651                 81,6371                  AQUIS (AQEU) 
03.09.2025  5.034                81,5155                  CBOE Europe (CEUX) 
03.09.2025  1.384                81,5882                  Turquoise (TQEX) 
03.09.2025  14.932                81,5676                  Xetra 
04.09.2025  79                  81,2538                  AQUIS (AQEU) 
04.09.2025  6.279                81,3765                  CBOE Europe (CEUX) 
04.09.2025  1.244                81,3889                  Turquoise (TQEX) 
04.09.2025  9.717                81,3661                  Xetra 
05.09.2025  1.664                81,6584                  CBOE Europe (CEUX) 
05.09.2025  1.141                81,5008                  Turquoise (TQEX) 
05.09.2025  7.153                81,6156                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757336700633 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 09:05 ET (13:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
