PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 16

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta000/08.09.2025/15:05 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis einschließlich 7. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 351.456 Stamm- und 81.226 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 01.09.2025 1.769 90,1032 AQUIS (AQEU) 01.09.2025 11.524 90,1406 CBOE Europe (CEUX) 01.09.2025 2.343 90,2013 Turquoise (TQEX) 01.09.2025 11.480 90,2035 Xetra 02.09.2025 8.466 89,1930 AQUIS (AQEU) 02.09.2025 47.475 89,2183 CBOE Europe (CEUX) 02.09.2025 5.578 89,2570 Turquoise (TQEX) 02.09.2025 55.380 89,1508 Xetra 03.09.2025 5.568 88,7634 AQUIS (AQEU) 03.09.2025 38.669 88,8138 CBOE Europe (CEUX) 03.09.2025 8.242 88,7826 Turquoise (TQEX) 03.09.2025 38.890 88,7597 Xetra 04.09.2025 4.332 88,5980 AQUIS (AQEU) 04.09.2025 32.975 88,6688 CBOE Europe (CEUX) 04.09.2025 5.445 88,6075 Turquoise (TQEX) 04.09.2025 27.578 88,6514 Xetra 05.09.2025 1.957 88,8022 AQUIS (AQEU) 05.09.2025 18.041 88,6557 CBOE Europe (CEUX) 05.09.2025 6.521 88,7919 Turquoise (TQEX) 05.09.2025 19.223 88,7008 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 01.09.2025 3.518 82,3588 CBOE Europe (CEUX) 01.09.2025 879 82,4580 Turquoise (TQEX) 01.09.2025 4.942 82,3384 Xetra 02.09.2025 6.213 81,7348 CBOE Europe (CEUX) 02.09.2025 1.326 81,9630 Turquoise (TQEX) 02.09.2025 15.070 81,8601 Xetra 03.09.2025 651 81,6371 AQUIS (AQEU) 03.09.2025 5.034 81,5155 CBOE Europe (CEUX) 03.09.2025 1.384 81,5882 Turquoise (TQEX) 03.09.2025 14.932 81,5676 Xetra 04.09.2025 79 81,2538 AQUIS (AQEU) 04.09.2025 6.279 81,3765 CBOE Europe (CEUX) 04.09.2025 1.244 81,3889 Turquoise (TQEX) 04.09.2025 9.717 81,3661 Xetra 05.09.2025 1.664 81,6584 CBOE Europe (CEUX) 05.09.2025 1.141 81,5008 Turquoise (TQEX) 05.09.2025 7.153 81,6156 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
