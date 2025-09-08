EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Expansion

HIVE Digital steigert Bitcoin-Produktion im August um 22% und erreicht Phase 3 ihrer Expansion



08.09.2025

HIVE Digital Technologies veröffentlicht Produktionsbericht für August 2025 mit einem monatlichen Anstieg der Bitcoin-Produktion um 22% und der Erweiterung der Phase 3 Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 8. September 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FSE: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, gab heute für August 2025 einen Anstieg der Bitcoin-Produktion um 22% gegenüber dem Vormonat bekannt, was sowohl die operative Stärke als auch die fortgesetzte Expansion in Paraguay widerspiegelt. Produktions-Highlights im August 2025 Produzierte Bitcoin: 247 BTC (gegenüber 203 BTC im Juli)

247 BTC (gegenüber 203 BTC im Juli) Durchschnittliche Tagesproduktion: 8 BTC/Tag

8 BTC/Tag Hashrate: durchschnittliche Hashrate von 16,3 EH/s im August, mit einem Spitzenwert von 18,1 EH/s.

durchschnittliche Hashrate von 16,3 EH/s im August, mit einem Spitzenwert von 18,1 EH/s. Effizienz der Produktionsgeräte: ca. 18,5 J/TH

ca. 18,5 J/TH BTC pro EH/s: 15,2 BTC Mit dem Abschluss der Phase 2 des Yguazú-Projekts hat HIVE im Laufe des Monats eine globale Mining-Kapazität von über 18 EH/s erreicht und produziert nun täglich über 8,5 BTC, angetrieben durch Strom aus erneuerbarer Wasserkraft. Phase 3 Valenzuela ASICs online Die Bauarbeiten an Phase 3der 100-MW-Anlage in Valenzuela sind jetzt weitgehend abgeschlossen. Die Bereitstellung der ASICs hat begonnen, wobei die ersten sechs Bitmain S21+ Hydro-Container (˜350 PH/s) jetzt online sind. Zum heutigen Zeitpunkt liefert HIVEs gesamter Gerätebestand eine Hashrate von insgesamt 18,5 EH/s. Dieser Meilenstein stellt die dritte 100-MW-Infrastruktur für grüne Energie in Paraguay dar und bringt HIVE seinem Ziel von 25 EH/s bis zum American Thanksgiving 2025 (27. November 2025) näher. Alle ASICs der Phase 3 sind vollständig finanziert, weitere Einheiten sollen in den kommenden Wochen geliefert werden. Nach Fertigstellung rechnet HIVE auf der Grundlage des aktuellen Schwierigkeitsgrads des Bitcoin-Netzwerks mit einer täglichen Bitcoin-Produktion von ca. 12 BTC. Bei dieser Größenordnung erwartet HIVE mit einer Betriebseffizienz von ca. 17,5 J/TH einen Anteil von etwa 2,5 bis 3% am globalen Bitcoin-Mining-Netzwerk. Kommentar der Geschäftsleitung Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, kommentierte: "Nachdem wir das Jahr 2025 mit 6 EH/s begonnen haben, hat unser globales Team die Kapazität bereits um 200% gesteigert. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht unsere Fähigkeit, über neun Zeitzonen, drei Kontinente und drei Sprachen hinweg zu agieren. Während wir wachsen, bleiben wir auch weiterhin bestrebt, verantwortungsbewusst zu handeln und wirtschaftliche Chancen in den Gemeinden zu schaffen, in denen wir tätig sind." Aydin Kilic, President und CEO, fügte hinzu: "Unser Fokus liegt nun auf der Beschleunigung des Einsatzes in Valenzuela. Unter der Leitung unseres Country President für Paraguay, Gabriel Lamas, hat das Team in jeder Phase die Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns darauf, unser Ziel von 25 EH/s bis zum amerikanischen Erntedankfest am 27. November zu erreichen, die Position von HIVE im Bitcoin-Netzwerk weiter zu stärken und unseren Aktionären einen dauerhaften Wert zu bieten." Darcy Daubaras, CFO, erklärte: "Im Bitcoin-Mining-Sektor konzentrieren sich Investoren und Analysten auf die Erweiterung der Hashrate EH/s und die tägliche Bitcoin-Produktion als wichtige Indikatoren für das Wachstum, die operative Effizienz und das Potenzial eines Unternehmens. Diese Kennzahlen, insbesondere EH/s-Meilensteine, sind das Lebenselixier der Bewertung in dieser Branche, da sie das Umsatzpotenzial in einem hart umkämpften und kapitalintensiven Markt direkt beeinflussen. Wir sind uns dessen bewusst und geben daher jede EH/s-Steigerung umgehend bekannt, da wir ihre Bedeutung für Investoren erkennen. Die zeitnahe Offenlegung dieser Meilensteine durch Pressemitteilungen ist von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur Wachstum, sondern auch die strategische Positionierung in einem volatilen Markt signalisieren. Investoren erwarten, dass diese Updates schnell und transparent erfolgen." Operativer Ausblick HIVE geht davon aus, dass das künftige Wachstum mit der Wirtschaftlichkeit seiner Aktivitäten in Paraguay im Einklang stehen wird. Jeder zusätzliche Exahash trägt zur täglichen Bitcoin-Produktion und zum Umsatzpotenzial bei, während die Betriebskosten aufgrund der festen Preise für Strompreise aus Wasserkraft und des minimalen zusätzlichen Arbeitsaufwands vorhersehbar bleiben. Die Stromkosten skalieren proportional zu EH/s mit der Maschinenauslastung und entsprechen den aktuellen Kostenstrukturen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Netzwerkauslastung und Bitcoin-Preisen variieren. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und baut und betreibt nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur-Rechenzentren, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft betrieben werden. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay engagiert sich HIVE für operative Exzellenz, grüne Energieführerschaft und die Skalierung der Zukunft des digitalen Finanzwesens und der Datenverarbeitung, während es gleichzeitig langfristigen Wert für seine Aktionäre und Gastgemeinden schafft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Bau der Anlage des Unternehmens in Yguazú, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Geräte und -ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Möglichkeit, dass das Unternehmen seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen nicht wie erforderlich oder überhaupt nicht gewinnbringend liquidieren kann; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsstrukturen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgt; die Expansion möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu produzieren, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den folgenden Links ausführlicher beschrieben sind: www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca . Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



