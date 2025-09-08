Die Rheinmetall-Aktie kann auch zum Start in die neue Woche weiter im Kurs zulegen. Doch winkt noch viel mehr Potenzial bei dem bereits gut gelaufenen DAX-Konzern? Das spricht jetzt für ein Investment. Im Aufwind Die Erholung bei Rüstungsaktien setzt sich auch zum Start in die neue Woche fort. Grund dafür sind unter anderem Nachrichten aus der Ukraine. Hier hatte Russland am Wochenende weitere Angriffe mit Kampfdrohnen, Marschflugkörpern und Raketen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
