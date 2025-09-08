Die Alibaba-Aktie erlebt ein Comeback. Laut Bloomberg flossen allein in der vergangenen Woche rund 13,5 Milliarden Hongkong-Dollar ? umgerechnet etwa 1,48 Milliarden US-Dollar ? über die Börsenverbindungen zwischen dem chinesischen Festland und Hongkong in Alibaba-Papiere. Kein anderer Wert wurde stärker nachgefragt. Die Daten zeigen einen ungewöhnlichen Anstieg: Das Kaufvolumen übersteigt alle Wochenwerte der vergangenen Monate deutlich und könnte sogar den höchsten Stand seit April erreichen. Der Stimmungsumschwung bei Anlegern kommt nicht von ungefähr. Alibaba hatte zuletzt starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de