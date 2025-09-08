Das Wochenhoch hat der chinesische Internetkonzern in der Vorwoche am Montag im Tagesverlauf mit 120,80 Euro am Handelsplatz Tradegate gesehen, aber nach dem steilen Anstieg von über 20 Prozent in zwei Handelstagen war die Aktie deutlich überkauft. Nach einem Rücksetzer bewegt sich der Kurs wieder innerhalb der Bollinger Bänder, bei einem Schlusskurs über 120,00 Euro ist ein Anstieg bis 130,00 Euro möglich. Dieser RuMaS Trading-Tipp hat bisher maximal ...

