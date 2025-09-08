Es ist ein aberwitziger Plan, den der Verwaltungsrat von Tesla geschmiedet hat: CEO und Großaktionär Elon Musk soll in den nächsten zehn Jahren eine Vergütung von bis zu 1,03 Billionen US-Dollar in Tesla-Aktien erreichen, wenn der E-Auto-Hersteller unter seiner Führung bestimmte Meilensteine erreicht. Wichtig vorweg: Noch ist dieses Vergütungspaket nicht beschlossen, sondern es setzt die Zustimmung der Tesla-Hauptversammlung am 6. November 2025 voraus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
