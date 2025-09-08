Europa will nicht nur bei Energie und Rüstung, sondern auch beim Thema KI unabhängig von den USA und China werden. Dafür hat der niederländische Chiphersteller ASML laut einem exklusiven Bericht der Nachrichtenagentur Reuters nun eine Milliardeninvestition in das französische KI-Start-up Mistral AI getätigt. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details. Laut Reuters hat ASML 1,3 Milliarden Euro in die französische KI-Hoffnung Mistral AI investiert. Damit wird ASML zum größten Anteilseigner des Startups ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär