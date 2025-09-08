Frankfurt / London - Der Goldpreis hat seine Rekordjagd wegen der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und einer allgemeinen Flucht in sichere Anlagen mit hohem Tempo fortgesetzt. Am Montag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise 3.637,68 US-Dollar. Das sind etwa 50 Dollar mehr als am Freitag und so viel wie noch nie. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung einen Rekordwert bei 3.095 Euro. Seit Beginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
