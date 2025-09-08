Boston und Rolle, Schweiz (ots/PRNewswire) -SOPHiA GENETICS (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502250-1&h=2758566651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502250-1%26h%3D2349199036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sophiagenetics.com%252F%26a%3DSOPHiA%2BGENETICS&a=SOPHiA+GENETICS) (Nasdaq: SOPH), ein Cloud-natives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und weltweit führend im Bereich der datengesteuerten Medizin, hat eine bedeutende neue Zusammenarbeit mit dem Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Belgien, bekannt gegeben. Die Institutionen schließen sich zusammen, um Krebspatienten in ganz Belgien modernste genomische Tests und onkologische Forschung zur Verfügung zu stellen.Das Jessa Ziekenhuis, eine der größten Gesundheitseinrichtungen Belgiens, versorgt über 530 000 Einwohner und verarbeitet jährlich mehr als 3000 onkologische DNA- und RNA-Proben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Krankenhaus SOPHiA DDM in seiner gesamten Pathologie einsetzen, um seine Next-Generation-Sequencing (NGS)-Workflows auf einer einzigen Plattform zu vereinheitlichen. Diese vollständige Standardisierung, die eine universelle Bibliotheksvorbereitung, einheitliche automatisierte Protokolle und einen vollständig integrierten Arbeitsablauf umfasst, gewährleistet Effizienz, Harmonisierung sowie die Einhaltung der nationalen ComPerMed-Richtlinien und ermöglicht gleichzeitig eine effektivere Nutzung der Sequenzierungsressourcen.Das Krankenhaus wird sechs "SOPHiA GENETICS"-Anwendungen einsetzen, die auf seinen Testbedarf bei soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen sowie Flüssigbiopsie-Analysen zugeschnitten sind und sowohl die klinische Entscheidungsfindung als auch die Forschungsmöglichkeiten verbessern.Die Lösung von SOPHiA GENETICS kombiniert eine Cloud-basierte Plattform mit integrierter Automatisierung und fortschrittlichen Analysetools, die vollständig in das Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) von Jessa Ziekenhuis integriert sind. Dies gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss, Konsistenz im gesamten Arbeitsablauf sowie eine erhebliche Rationalisierung der Abläufe.Durch die Vereinheitlichung des gesamten Pathologie-NGS-Betriebs in einem einzigen Arbeitsablauf erwartet Jessa Ziekenhuis eine Verkürzung der Bearbeitungszeit um 30 bis 50 %, eine Senkung der Gesamtkosten um bis zu 25 % und eine Beschleunigung der Testdurchlaufzeiten. Dieser harmonisierte Ansatz ermöglicht zudem eine effizientere Nutzung von Sequenzern, eine Rekordzeit von der Implementierung bis zur Akkreditierung und eine bessere Skalierbarkeit.Darüber hinaus wird die SOPHiA-DDM-Dispatch-Funktion das Jessa Ziekenhuis in die Lage versetzen, einen NovaSeq-Sequenzer nahtlos mit AZ Delta in Roeselare, Belgien, zu teilen. Jessa und AZ Delta investierten gemeinsam und zu gleichen Teilen in das NovaSeq und auf dieser Grundlage gründeten die beiden Krankenhäuser das Bridge Consortium, um gemeinsam Sequenzierungsdienste anzubieten. Dieses kollaborative Netzwerk verbessert die Durchlaufzeiten, optimiert die Nutzung der Sequenzierkapazität und stärkt den Wissensaustausch."Im Jessa Ziekenhuis engagieren wir uns stark für Innovationen, um unseren Patienten Zugang zu modernster onkologischer Versorgung zu bieten. Durch unsere Zusammenarbeit mit SOPHiA GENETICS können wir unsere NGS-Workflows vollständig harmonisieren und beschleunigen. Dieser Schritt ermöglicht uns, schneller und genauer molekulare Erkenntnisse zu gewinnen, was sowohl der klinischen Entscheidungsfindung als auch unseren Forschungsprojekten zugutekommt. Letztendlich ist dies eine wichtige Investition in die personalisierte Medizin und in die Qualität der Versorgung belgischer Krebspatienten", sagte Dr. Brigitte Maes, klinische Pathologin im Labor für molekulare Diagnostik am Jessa Ziekenhuis."Unsere Zusammenarbeit mit Jessa Ziekenhuis ist ein Beispiel dafür, wie SOPHiA GENETICS führende Institutionen bei der Skalierung ihrer Genomikkapazitäten unterstützen und gleichzeitig die höchstmögliche Qualität und Effizienz sicherstellen kann", sagte Kevin Puylaert, Managing Director EMEA, SOPHiA GENETICS. "Durch die Bereitstellung einer vollständig automatisierten, cloud-nativen Lösung, die auf die Bedürfnisse der Onkologie zugeschnitten ist, ermöglichen wir Jessa Ziekenhuis, Arbeitsabläufe zu vereinheitlichen, Erkenntnisse zu beschleunigen sowie die Patientenversorgung in ganz Belgien zu verbessern."Mit dieser Vereinbarung baut SOPHiA GENETICS seine Präsenz in europäischen Krankenhausnetzwerken weiter aus und bietet skalierbare, dezentralisierte, datengesteuerte Präzisionsmedizin für Einrichtungen, welche die Patientenversorgung durch modernste Genomik vorantreiben. Erfahren Sie mehr, indem Sie sich mit SOPHiA GENETICS auf dem Europäischen Kongress für Pathologie in Wien, Österreich, vom 6. bis 9. September 2025 in Verbindung setzen. Weitere Informationen zu SOPHiA GENETICS finden Sie auf SOPHiAGENETICS.COM oder, wenn Sie sich auf LinkedIn verbinden.Informationen zu SOPHiA GENETICSSOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein cloud-natives Gesundheitstechnologie-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang zu datengesteuerter Medizin zu erweitern, indem es KI einsetzt, um Patienten mit Krebs und seltenen Krankheiten auf der ganzen Welt eine erstklassige Versorgung zu bieten. Das Unternehmen hat die SOPHiA DDM-Plattform entwickelt, auf der komplexe genomische und multimodale Daten analysiert und in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse für ein breites globales Netzwerk von Krankenhäusern, Laboren und biopharmazeutischen Einrichtungen generiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf SOPHiAGENETICS.COM und wenn Sie sich mit uns auf LinkedIn verbinden.Die Produkte von SOPHiA GENETICS sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und dürfen nicht für diagnostische Verfahren verwendet werden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Produkte, die in verschiedenen Ländern verfügbar sein können oder auch nicht, und gegebenenfalls von einer staatlichen Aufsichtsbehörde für verschiedene Anwendungsgebiete zugelassen oder auf den Markt gebracht wurden. Bitte wenden Sie sich an support@sophiagenetics.com, um die entsprechenden Produktinformationen für das Land Ihres Wohnsitzes zu erhalten.Zukunftsgerichtete Aussagen von SOPHiA GENETICS Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtete Aussagen darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, unserer Geschäftsstrategie, unseren Produkten und Technologien sowie den Plänen und Zielen des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen unserer Geschäftsleitung sowie auf Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Solche Aussagen unterliegen Risiken sowie Unwägbarkeiten und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich derer, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass solche zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen oder an geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 