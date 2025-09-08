Technologieaktien sind an der Wall Street zu Wochenbeginn besonders gefragt. Amazon und Nvidia führen den kaum veränderten Dow Jones an, der Nasdaq Composite hat sogar ein neues Rekordhoch erreicht. Broadcom, Marvell oder Palantir legen etwa allesamt rund drei Prozent zu. Auslöser für den Kursanstieg sind neue Zinshoffnungen bei den Anlegern.Tech-Werte gelten als besonders zinssensitiv und profitieren deshalb vom schwachen US-Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag. Für die am kommenden Mittwoch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
