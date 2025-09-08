Das Europäische Parlament wird am 9. September 2025 über einen Initiativbericht des Binnenmarktausschusses (IMCO) abstimmen, der die sogenannte Losvergabe als Regelfall bei öffentlichen Aufträgen vorsieht.
Ziel der Reform ist es, kleinen und mittleren Handwerksbetrieben den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen zu erleichtern. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) mit Generalsekretär Holger Schwannecke ruft die Abgeordneten dazu auf, dem Bericht zuzustimmen und damit den Mittelstand zu stärken. Hintergrund ist, dass große, gebündelte Aufträge bislang vor allem für größere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
